Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Hamdi Kılıç'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç ağabeyimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı ve uzun yıllardır konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü devleti ve milletinin hizmetine adamış, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine bütün varlığıyla omuz vermiş, başdanışmanım, yol ve dava arkadaşım Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Hamdi Kılıç kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı, metin yazarı ve değerli yol arkadaşımız Hamdi Kılıç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize ve devletimize hizmet yolunda emek vermiş, fikirleri ve kalemiyle iz bırakmış Hamdi Kılıç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."