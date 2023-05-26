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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gündemiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.

Gayet iyiyiz. Esenler'de muhteşem miting oldu. gerek alana gelirken gerek çıkıştı. O coşku insanın bütün yorgunluğunu alıyor. Onun öncesinde hanımlarla çok güzel program yaptık. Bu seçim öncesine kadar hanımlarla bu kadar geniş çaplı toplantı yapmamıştık. Bugünkü toplantıda 3 bini aşkın hanım vardı.

Meydanlar olsun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantı olsun rehavet olmadığını gösteriyor. Tabanın çok kararlı olduğunu görüyorum 2. tur için. Esenler'de 150 bin kişi 'Biz hazırız' diyor. Yarın da açık hava toplantısını Beykoz'da yapacağız. Beykoz'da da aynı coşkunun olacağına inanıyorum. Bir tarafta 21 yıldır tanıdıkları başkan var. Öbür tarafta Kılıçdaroğlu'nun referansı yok.

Kendine "Demokrat dede" demekle demokrat olunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti.

"İNCE'Yİ ARADIM, 'ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM' DEDİM"

Sayın İnce'yi adaylıktan çekildikten sonra aradım. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim. Bu sırada hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnce'nin rahatsızlığını duyunca kendisini aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bize düşen varsa elimizden geleni yapalım dedik. 'Ben de hastaneden çıktım istirahatteyim' dedi.

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan herkes CHP'den vekillik kopardı. Toplam oyları yüzde 1 olmayan partiler CHP'den 40 vekil kopardı.

Sandıkta milletim gereken neyse cevabı verecek. Kılıçdaroğlu birbirinden farklı bu şüreka ile işin içinden nasıl çıkacak. Çıkılmaz. PKK uzantısı YSP'li biri Kılıçdaroğlu ile mutabakattan bahsetti. Niyetleri terörist başı ve Demirtaş'ı hapisten çıkarmak.

Kılıçdaroğlu ne diyor? "Demirtaş'ı çıkarmak için oyunuzu bana verin" diyor. Nerede kaldı hak hukuk adalet?

"Sen bunlarla ne mutabakatına vardın?" diye sorarlar. CHP Genel Başkanı niye cevap vermiyor. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri."

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