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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle...

Hep kendimizle yarıştık. Türk demokrasisinin en büyük talihsizliği muhalefet. İftiraları var. Kandil'in Meclis'teki uzantısından destek istiyor. Ben uyarmam lazım, teşkilat zafer sarhoşluğuna kapılmamalı. Türkiye Yüzyılı, güçlü Türkiye ideali için oy verin. CHP yerel yönetimde ne yaptı? Biz belediye performansıyla desteği genele taşıdık. Terörle mücadele kenara konulamaz. Terörle mücadelede şu an çok iyi konumdayız. Terörle mücadelede çok iyiyiz. 21 yıllık kazanıma bakarak bölge insanı yatırım yapacak. Biz kazanırsak kimse kaybetmeyecek. Herkes yatırımını yapacak, istihdam artacak. Kılıçdaroğlu kazanırsa terör örgütleri kazanacak. Millet gereken cevabı verecek. Terör örgütleri Erdoğan'ın kaybetmesi lazım diyor. Milletimiz nasıl oy vereceğini bilir. Toksik ilişkiler kurdular, negatif siyaset yapıyorlar. Kadına şiddeti reddediyoruz. Ne tavsiye edebilir ne de yanında yer alabilirsiniz. Ne başardıysak CHP'ye rağmen. Kadınların özgür şekilde yaşaması için adımları biz attık. 21 yıldır aynı şeyleri konuşuyorlar. Bunlar aynı zihniyet, aynı tekerlemeler. Kadınları her alanda destekliyoruz. Hiçbir kadın 21 yılda herhangi bir hakkını kaybetmedi. Kabineyi süratle kurmamız gerekecek. Samimiyet testini kaybetti. Kılıçdaroğlu düne kadar teröristi çıkarma peşindeydi. Terörü kaynağında kurutuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun beraber hareket ettiklerinin derdi başka. Sinan Bey'in katılımında pazarlık yok. Cumhur İttifakı için çalışmalara başladı. Sinan Bey'le ilkesel konular konuştuk. Türk dünyası, terör konularında aynı düşüncedeyiz. CHP tabanı hesabını soracak. Pazardan sonra oralar karışacak, ortaklar da dağılacak. Suriyeli kardeşlerimizin topraklarına döneceğine inanıyorum. 600 bin sığınmacı yurtlarına döndü. Suriye ile normalleşme olunca bu durum hızlanacak. Kılıçdaroğlu hukuku siyasallaştırıyor. 'Selo'yu çıkaracağız' dedi, hukuk devletiyiz. Kılıçdaroğlu'ndan Özdağ'a 3 bakanlık teklif edilmiş. Bundan sonra Yeni Türkiye olacak. Terör örgütleriyle yol yürüyenler emekli olacak. Kriz tellallarına kulak asmayın. Ekonomimizi çökertmek isteyenlere muhalefet ön ayak oluyor. İlk 4 madde ile sorunumuz yok. Bunu söylemek terbiyesizliğin daniskası.

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