Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından, Yenikapı'ya geçti.

Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi. Programda salalar ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı.



Her dört rekatın ardından ise farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Teravih namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce hatm-i şerifin duası yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dua öncesi Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Teravih namazı sonrası vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Buradaki yüz binler ile Enderun teravihini hep birlikte icra ettik. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu akşam bu buluşmamız aslında iki zihniyetin ifadesidir. Kardeşlerim, ülkemizde hatırlayın 'Zulüm 1453’te başladı' diyenler var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu akşam burada zulüm değil fethin 566 yıl dönümünü tesit edenler var.

Bayrak inmedi, onun için tek millet tek bayrak tek vatan ve tek devlet. ‘Bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız’ diyerek bu yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun şu hadisi unutmayın ‘Kişi sevdikleri ile beraberdir’. Biz birbirimiz çok seviyoruz. Allah yardımcımız olsun.

"BİZ BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da enderun usulü kılınan teravih namazının çıkışında vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Evelallah bu millet ezanlarının susturulmasına müsaade etmedi ve bu ülkede Kur'an sesleri dinmedi. Bayrak inmedi. Onun için tek millet, tek bayrak,a tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diye yolumuza devam edeceğiz.

Şu hadisi unutmayın, 'kişi sevdikleriyle beraberdir'. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz.