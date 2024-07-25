Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir - La Fiorita maçında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda evinde San Marino ekibi La Fiorita ile oynadığı müsabakayı stadyumdan takip etti.
Giriş: 25.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:01
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turuncu-lacivertlileri yalnız bırakmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden takip etti.
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