DHA

Manisa'da yaşayan Gezenler ailesinin, beyinde sıvı birikmesi ve başın büyümesi olarak bilinen 'hidransefali' rahatsızlığıyla doğan 2 yaşındaki çocukları Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Eylül'de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat öncesinde başının çapı 75 santimetreye kadar ulaşan minik Sercan'ın başının içine şant yerleştirildi. Ameliyatın ardından minik Sercan iyileşmeye başlayarak, başının çapı 62 santimetreye kadar indi. Oğlunun artık ağlamalarının, kasılmalarının, nöbetlerinin ve kusmalarının geride kaldığını anlatan baba Ferdi Gezenler, kafatasının da giderek küçülmeye başladığını söyledi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ YARDIMIMIZA YETİŞTİ’

Oğlunun tedavi sürecinde destek olan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve tüm vatandaşlara teşekkür eden baba Gezenler, "Çocuğum hidransefali hastasıydı. Cumhurbaşkanımız bana telefonla ulaştı. Çocuğumun hastalığını sordu. Kendisine bilgileri verdim. Onun talimatı üzerine ertesi gün Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Cumhurbaşkanımızın aracı olmasıyla 2 yıldır yapılması için uğraş verdiğimiz ameliyat İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Çocuğumun başına şant takıldı. Şu an çocuğumun sağlığı oldukça iyi" dedi.

'SERCAN'IN BAŞININ ÇAPI 13 SANTİMETRE KÜÇÜLDÜ'

Ameliyat öncesi başının çapı, 75 santimetreye ulaşan küçük Sercan'ın başının, yerleştirilen şant ile bir ay içinde 13 santimetre küçüldüğünü kaydeden baba Gezenler, "Ameliyat sonrasında oğlumun yemek yemesi düzeldi, kusmaları, nöbetleri yok oldu. Ateşi çıkmaz oldu. Gayet rahat yatabiliyor ve uyuyabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İyi ki böyle bir devletimiz var. İyi ki böyle bir Cumhurbaşkanımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Her hafta kontrollerine gidiyoruz. Önceleri iki haftada bir gidiyorduk. Sonra bir haftaya düştü. Şimdi de 3 haftada bire düştü. Ayın sonuna doğru tekrar gideceğiz" diye konuştu.