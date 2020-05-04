Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı ne zaman? Soruları merak konusu oldu. Her kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı 4 Mayıs 2020 Pazartesi yani bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ilişkin kararlar verilecek. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında halka duyuracak. Toplantı ise saat 15.00'da başlıyor.
KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?
LYS SINAV TARİHİ ERTELENECEK Mİ?
Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Selçuk’un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine’de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek. Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz’a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi” için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS’nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine’de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu’nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart’tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise “şu aşamada” bir izin olmayacağı kaydediliyor.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI UZATILACAK MI?
Seyahat yasağı olarak bilinen 31 ilde uygulanan giriş - çıkış yasağı dün, 1 gün süreyle uzatıldı. Son karar ise bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek.
RAMAZAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Toplantıda Oktay’ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği “Normalleşme Planı” da görüşülecek. AVM’lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs’ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine’de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya’daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.
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