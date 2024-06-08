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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde D-8 Bakanlarını kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde D-8 Bakanlarını kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise D-8 toplantısına ilişkin "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail'in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 21:14 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:33
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        D-8 Bakanlarını kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.

        Vahdettin Köşkündeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

        Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        "D-8, FİLİSTİN'İN YANINDADIR"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

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        D-8'in 1 milyardan fazla Müslüman'ı temsil ettiğini ve üye ülkelerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini ifade eden Fidan, "Filistin için tarihi bir sorumluluk taşıdığımız bu dönemde, İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Fidan, İsrail’e diplomatik, siyasi, ekonomik ve hukuki baskı tedbirlerini görüştüklerini, toplantıda aldıkları somut kararların İsrail’i daha da yalnızlaştıracağını ve Filistinlilerin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacağını aktardı.

        "D-8, Filistin’in yanındadır!" diyen Fidan, Filistin davasını bir adalet ve vicdan meselesi görerek dünyanın dört bir köşesinden davetlerine icabet eden meslektaşlarına teşekkür etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #D-8 bakanları
        #haberler
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