Cumhurbaşkanı Erdoğan üzüm hasadı yaptı

Toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm fiyatını açıklamak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting öncesi helikopterle indiği Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndan Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde bir üzüm bağına giderek üreticilerle buluştu.
Manisa'ya toplu açılış töreni ve 2022 yılı kuru üzüm taban fiyatını açıklamak üzere helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'na iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da ilk olarak Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde Hasan Fehmi Tekoğlu ve Mehmet Tekoğlu'na ait çiftliğe giderek üzüm bağında hasat yaptı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na geçerken bağ sahibi üzüm üreticisi Hasan Fehmi Tekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği çiftliğin sahibi Hasan Fehmi Tekoğlu ziyareti değerlendirerek şunları söyledi:
"Fiyat açıklamadı ama kulağına ben bir fiyat söyledim ama yine de açıklamadı. Fiyatı yüksek verelim ama satacak yerimiz yok, biz de çok fiyat vermek isteriz ama satacak yerimiz yok dedi. Her ülkenin durumu belli dedi. Güldük, konuştuk, çok güzel bir ziyaret oldu. Üzümcünün sorunlarından da bahsettik. Tarım Bakanıyla da görüştük. Bizim organik tarımla ilgili bazı sorularımız vardı. Bunları takip edeceğim dedi. Mesela İzmir Ticaret Borsası'nda organik üzümün esamesi yok. Cumhurbaşkanımız da böyle şey olabilir mi dedi evet sordular öyle olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanımız, 'Nasıl olur ya bütün dünya Avrupa ülkeleri organik tarıma yönelirken biz de nasıl olmaz. İzmir Borsası'nda göstermiyorsunuz' dedi. İnşallah düzeltilecek. Fiyat konusunda da güzel bir fiyat olacağına inanıyorum" dedi.
ÜZÜM HASADI YAPTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinin de bağda üzüm hasadı yaptığını kaydeden Tekoğlu şunları söyledi:
"Bizi ziyaret etmesi tesadüf değil. 8 yer gösterildi, güvenlik bakımından en uygunu burasıydı. Kimi yerin girişi uygun çıkışı uygun değil kimisinin çıkışı uygun girişi uygun değil. En uygun yer burasıydı. 23 dönüm burası. Kendisi de bağa girip üzüm kesti. Tadını çok bendi üzümün. Bizim üzüm organik olunca daha da çok beğendi."
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