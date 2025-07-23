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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Rusya-Ukrayna taraflarının İstanbul'da gerçekleştireceği barış görüşmesi öncesinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:32
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        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Ankara'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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