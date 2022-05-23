Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi'nde gençler ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçıların aile üyeleriyle bir araya geldi. Gezi sırasında Erdoğan ve ziyaretçiler, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısıyla sürpriz bir gösteri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katılımcılar, sergide farklı enstrümanlarla icra edilen şarkı ve türkülere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşlik ettiği türkülerden biri de Aşık Veysel'in unutulmaz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergide eşyaları bulunan 'Âşık Mahzuni Şerif'in oğlu Ali Mahzuni, 'Âşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş'ın kızı Döne Ertaş, Alaeddin Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar'ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca'nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek'in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin'in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin katıldı. Habertürk yazarı Murat Bardakçı da sohbete eşlik etti.

Sanatçıların yakınları, sergi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Erdoğan'a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu soruya "Aşk varsa meşk var. 'Aşkı tarif edin' derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" şeklinde cevap verdi.

Âşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, 2023 yılının UNESCO konferansında alınan bir kararla 'Aşık Veysel' yılı olarak ilan edilmesini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşık Veysel'in vefatının 50. yıl dönümünde yapılacak anma programının AKM'de yapılması ricasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada iki, üç gün basketbol oynadığını belirterek, "Bu ay aşırı yoğunuz, maç programları yoğun olmayacak. Her hafta muhakkak basket oynuyoruz bakan arkadaşlarımızla beraber. Skorer noktasında bir numara benim" dedi. Sohbet esnasında sanatçıların yakınları, anılarını da paylaştı.