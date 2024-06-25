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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:14 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Slovenya'nın, Filistin'i devlet olarak tanıma kararını tebrik eden Erdoğan, bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın milli gününü de kutladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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