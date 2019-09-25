Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

BM Genel Kurulu’nu takip etmek için New York’ta bulunan Habertürk'ten Kübra Par’ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke liderleri bire bir ve heyetlerle yoğun teması sürüyor.

BM GENEL SEKRETERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

BM'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu, Suriye, Libya ve Kıbrıs dahil ortak endişeleri görüştü." ifadesine yer verildi.

İTALYA BAŞBAKANI CONTE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul etti.BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

HIRVAT VE YUNAN BAŞBAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi.Erdoğan, AYRICA Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yer aldı.



ÇEKYA BAŞBAKANI BARİS'LE BULUŞTU

New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

SİSİ'Yİ GÖRÜNCE SALONA GİRMEKTEN VAZGEÇTİ





SANDALYESİ BOŞ KALDI

BM Genel Kurulda yaptığı konuşmanın ardından liderlerin bulunduğu salona hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi görünce yemeğe katılmaktan vazgeçti. Masaya oturmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrılan sandalyenin boş kalması dikkatleri çekti...

2014 YILINDA DA AYNI MASAYA OTURMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile aynı masada olmayı reddettiği için katılmamıştı.



"SİSİ'YLE AYNI MASAYA OTURMAM DEMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile kendisini barıştırmak isteyen liderlerin olduğunu belirtmiş, "Halkın yüzde 52 oyunu almış olan Mursi'yi ve arkadtaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşanı Erdoğan'ın temasları sürüyor...