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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği Senagal'de, Senegal lideri Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2019 verileri iki ülke arasındaki ticaretin ilerletilmesi noktasında daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bugünkü hedefimiz 1 milyar dolarlık hedefe ulaşmaktır. Bunu da en kısa sürede yakalayacağımıza inanıyorum. Yükselen Senegal kalkınma planı diğer bölge ülkelerine de örnek teşkil ediyor. Türk firmaları ulaşım, inşaat, sağlık, altyapı farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle bu plana katkı sağlıyor.

"AFRİKA'NIN 28 FARKLI ÜLKESİNİ ZİYARET ETMİŞ BULUNUYORUM"

Türkiye'nin potansiyelini Senegal'de tanıtmak, Senegal'i Türkiye'de tanıtmak aynı derecede önemlidir. Senegal FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi anlatan ve bize hak veren bir ülkedir. Maarif Vakfımız Senagal'de 13 okulda eğitim-öğretim faaliyetini sürdürüyor. 50 Senegal'li öğrenci ülkemizde yüksek öğrenim görüyor. Kadim medeniyetlerin temsilcileri olan Türkiye ile Senegal arasında köklü, tarihi, kültürel bağlar bulunuyor. Ortak geçmişimizden ilham alarak geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. Afrika ortaklık politikamız bakımından bu husus önem taşıyor. Senagöl'den önce Cezayir ve Gambiya'ya gittim. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde kıtanın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş bulunuyorum.

"21. YÜZYILIN AFRİKA YÜZYILI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Afrika'nın yaşadığı acılara politik, stratejik, çıkar odaklı değil insani ve vicdani nazarla yaklaşıyoruz.. Son yıllarda imzaladığımız anlaşma ve kararlarla, uygulamaya koyduğumuz ortak projelerle farklı bir işbirliği modelinin mümkün olduğunu gösteriyoruz. 21. yüzyılın aynı zamanda Afrika yüzyılı olacağına inancıyla işbirliğimizi arttıracağız. 50 bin kişilik stadyumun burada yapılacak olması gençlerimiz noktasında önemli bir adım. Demir çelikte çok ciddi bir yatırımın temelinin burada Tosyalı Holding tarafından atılacak olması önemli.

Savunma sanayine yönelik atılacak adımlar çok büyük önem arz ediyor. Turizmde, enerjide aynı şekilde bu adımları atmakta kararlıyız. Senegal'in bize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim nezdinde Senegal halkına şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Savunma sanayine yönelik atılacak adımlar çok büyük önem arzediyor. Turizmde, enerjide aynı şekilde bu adımları atmakta kararlıyız. Senegal'in bize gereken desteği vereceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı değerli kardeşim nezdinde Senegal halkına şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"SAYIN TRUMP 'NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ' DEDİ"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Sayın Donald Trump'la dün akşam yaptığımız görüşme aslında kendilerinin bize nezaket telefonuydu. Malum Malatya ve Elazığ'daki deprem 41 kardeşimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yaralıların tamamına yakını ayakta tedaviyle taburcu edilmiş vaziyette. Çok az sayıda tedavisi devam eden vatandaşlarımız var. Enkazların altında çok sayıda vatandaşlarımızın kurtulması bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Milletimizin başının sağ olması gerektiğini zaten anında bakan arkadaşlarımı bölgeye gönderdim, onların ardından ben de gittim ve dolaştım. Şu an itibarıyla enkazlar kaldırılıyor. Süratle gerek köy ve mahallelerde gerekse merkezde yapacağımız inşaatların planlaması Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapıldı. Kış mevsimine girmiş olmamız hasebiyle buradaki bütün vatandaşlarımızın giyim, kuşam, yemek vesaire sürekli olarak veriliyor. Bu noktada sayın Trump'ın aramış olması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Bize düşen herhangi bir şey varsa yapmaya hazırız dediler, teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntı olursa haberleşiriz dedik. Libya ve İdlib'i aramızda konuştuk. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği yerlere örneğin Tunus'a gitmedi. Geldiği yerde bir netice mi vardı? Yok. Moskova'dan da kaçarak adeta geri döndü. Berlin sürecindeki toplantıda otel odasında saklandı ve oradan takip etti. Yani işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında, onların arkasında kim olduğu belli. Abu Dabi yönetiminin sağladığı lejyonerler. Hafter'in kendisi de lejyoner. BM Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı mâlum Sarrac var. Biz siyasi alanda da Libya halkının kendi kaderinin belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz.

"İDLİB'TEKİ SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

İdlib çok çok farklı. Şu anda sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Biz de tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Kış mevsimi orada çok daha şiddetli. Gelen oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. Şu onlar bir taraftan süratle yapılıyor. Onlar bittikten sonra briket barınaklara yerleştireceğiz. Süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Temenni ediyorum ki İdlib'i barışla değerlendiririz.

"HAFTER KADDAFİ'YE DE O ZAMAN İHANET ETMİŞ BİR KİŞİ"

Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir ve bu kişi Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de o zaman ihanet etmiş ve Kaddafi'nin yanından kaçıp Amerika'ya sığınmıştır. Yıllarca Amerika'da yaşamış olan birisidir. Şimdi de Abu Dabi yönetiminin vermiş olduğu destekle, parasal kaynakla silah, mühimmat, araç gereç her şeyi Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktır. BM Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı bir liderle, dünyada uluslararası camiada kimsenin tanımadığı kişiyi yanyana koyabilir miyiz? Bu mümkün mü? Hafter denilen kişiye de bu noktada konumunu belirleyip oraya onu oturtmak lazım. Şu anda onun resmi ne Libya'da ne uluslararası camiada hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur.