Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı ile "Her yerde, her halde ve her meselede İslam'a göre, yani İslamca düşünmek zorundayız." sözünün yer aldığı bir görsele de yer verildi.

SİYASİ LİDERLERDEN ERBAKAN MESAJI

Eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Saadet Partisi tarafından "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı" düzenlendi.

"Erbakan Haftası" kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" temasıyla gerçekleştirilen anma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu yıl Erbakan Haftası etkinliklerinin ana temasının, "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" olarak belirlendiğini söyledi.

"Adalet, bir gömleğin adeta ilk düğmesidir. O yanlış iliklendiği takdirde diğer tüm işler yanlış gidecektir." diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün maalesef Türkiye'nin de dünyanın da en büyük problemi adaletsizliktir. Adalet konusunda yaşanan çifte standarttır. Merhametin yerini nefretin, şefkatin yerini öfkenin, diyaloğun yerini çatışmanın, adil paylaşımın yerini sömürünün almış olmasıdır. İşte şimdi Ukrayna'da yeni bir savaş patlak verdi. Unutmayalım savaşın ilk kaybedeni çocuklardır. Yeryüzündeki savaş ve çatışmalardan dolayı 82 milyon insan mülteci durumunda. Son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuk bu çatışmalarda hayatını kaybetti, 6 milyon çocuk sakat kaldı. Irak'tan, Yemen'den, Filistin'den, Arakan'dan sonra korkarım şimdi bunlara Ukraynalı çocuklar da eklenecek."

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mücadelesinin en önemli hedeflerinden birisinin adil devlet ve insanca yaşam için olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Yaşanabilir bir Türkiye, yeni ve adil bir dünya Erbakan Hocamızın esas kastettiği hedeflerdi. Biz de bugün onun çizgisini takip ediyor; onun mücadelesini referans alıyoruz. Tıpkı Erbakan gibi, bu güzel ülkenin imkan ve kaynaklarının bir avuç yandaşa aktarılmasına rıza göstermiyoruz. Tıpkı Erbakan gibi, Türkiye’nin varlıklarının haraç-mezat elden çıkarılmasına karşı çıkıyoruz. Tıpkı Erbakan gibi, milleti borca ve bankaya mahkum eden faizci politikalara evet demiyoruz." diye konuştu.

Kutuplaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye'nin birlikte inşa edilmesi gerektiğini dile getiren Karamollaoğlu, "Partilerimiz, düşüncelerimiz, çözüm yollarımız farklı olsa da birbirimizle konuşabildiğimiz ve bir masa etrafında oturabildiğimiz gün, aşamayacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. " dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise merhum Erbakan'ın "İçinizde hak ve adalet sevgisi olmadıkça, nasıl bir hukuki, iktisadi ve toplumsal düzenleme yaparsanız yapın adaleti tesis etmeniz mümkün değildir." sözlerini hatırlattı.

Uysal, toplumun her kesimi ile her bir fikir ve görüş ile diyalog kurabilen, sahip oldukları fikrin hiçbir farklılık gözetmeksizin herkese anlatılması gereğini bilen liderler olarak Erbakan'ın, Demirel'in, Özal'ın, Ecevit'in görüşlerinin bugün burada, dün 12 Şubat'ta ve yarın yapılacak toplantıda karşılık bulduğunu, bulmaya da devam edeceğini ifade etti.

Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da merhum Erbakan'ın güzel insan ve samimi bir Müslüman olduğunu söyledi.

Erbakan'ın İslam'ı sadece şekli ibadetlerden ibaret görmediğini dile getiren Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Siyasetten uzak duran Müslümanları ya da uzak tutulmak istenen İslami hassasiyet sahibi insanları, 'Hakkın hakimiyeti için çalışmamak ile batılın hakimiyeti için çalışmak arasında fark yoktur' diyerek, siyasette aktif rol almaya teşvik etti. 'Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir' diyerek, Müslümanları siyasete dahil olmaları hususunda ikna etti, idarede söz sahibi olmalarına giden yolu açtı. Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği önemserdi. İşgal altındaki toprakların hürriyetine kavuşması için sürekli bir çaba ve gayret içindeydi."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, her büyük şahsiyetin hayatlarının bir ders olduğunu, Erbakan'ın da yaşantısı, birikimi ve mirasıyla kendilerine ders verdiğini ifade etti.

Davutoğlu, Erbakan'ın hayatında, bir araya gelmediği, konuşmadığı, memleket meselesini ele almadığı hiçbir lider olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Nasıl ki Erbakan Hocamız bütün milletin temsilcilerini bir araya getirirken kınamadan, birilerinin suçlamalarından korkmadıysa biz de bugün hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, hangi etnik ve mezhebi kökene dayanmış olursa olsun herkesle bir araya gelmeye kararlıyız ve ülkemizin geleceğini böylesi bir dünyada, böylesi bir siyaset anlayışında görüyoruz. Eğer vatan evlatları, bir İstiklal Savaşı, bir Kuvayımilliye bilinciyle bir araya gelmezlerse Ukrayna'daki savaşın ortaya koyduğu gibi yeni girilen soğuk savaş döneminde, küresel depremlerin yaşandığı bir dönemde, biz birbirimize düşersek asla bu ülke felah bulamaz. Tam da bir araya gelme vaktidir. İktidardakilere de sesleniyorum. Bir araya gelelim. Kim ne düşüncede olursa olsun, heybesinde, zihninde, yüreğinde ne varsa masaya koysun, sofraya koysun. Halil İbrahim sofrasını Erbakan Hocamızın bir mirası olarak kuralım."

Davutoğlu, parlamenter sistem buluşmasının 28 Şubat'a denk geldiğini anımsatarak, "Çok basit bir gerekçesi vardı. Pazartesi günü olmasını istiyorduk. En uygun tarih oydu ama bir gerekçe daha ekleyecekseniz, 28 Şubat tarihi, Türkiye'de parlamenter demokrasiye darbe vurulan en vahim tarihtir. Parlamenter demokrasiye darbe vurulan o tarihin gününde biz tekrar TBMM'yi siyasetin merkezi yapmaya geleceğiz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Medeni Yılmaz, Türkiye'deki her görüş ve düşünceden insanın, siyasetçinin, siyasi parti mensubunun Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümünde bir arada olmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Erbakan'ın arzu ettiği şeyin ülkede birlik ve beraberlik olduğunu, bunun için çaba sarf ettiğini dile getiren Yılmaz, bu çabanın sonuçlarını burada görmenin çok değerli olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili ve HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, fikir ve siyaset adamı Erbakan'ın çıkış noktasının bir uyanış hareketinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Erdoğmuş, "Adil Devlet ve İnsanca Yaşam" başlığının bir diğer izahının adalet ve insanlık onurunun evrensel değerlerinin en temel en taşıyıcı kolonları olduğunu kaydetti.

Programda, merhum Erbakan anısına hazırlanan videolar izletildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recai Kutan'ın mesajının okunduğu programda, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da konuşma yaptı.

Anma toplantısına, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas da katıldı.