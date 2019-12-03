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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlayacak NATO zirvesi için Ankara'dan hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yükselen bir güç olarak değerlendirdiğimiz Çin ile yapıcı angajmanı destekliyoruz. Rusya da bölgemizde önde gelen aktörlerdendir. Türkiye NATO ile işbirliği halinde çok yönlü bir politika sürdürmektedir. Müttefiklerimizle olan ilişkilerimizin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Ülkemizin güvenlik ve savunma planlamalarının merkezinde yer alan örgüt olarak NATO'nun güvenlik şemsiyesi bizim için çok önemli. İttifakın yenilenme içinde olduğu da açıktır. NATO'nun terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında proaktif davranması gerekiyor. Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi kaçınılmazdır. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruşu tüm üye ülkelerle gerçekleştirmeliyiz. Dayanışma ve beraberlik ruhu NATO'yu ayakta tutan sütunlardır.

NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifaka zarar verecek popülist beyanlardan da uzak durulmalı. NATO'ya alternatif olmak yerine daha güçlü çalışmalar içinde olmak gerekiyor.

Güney sınırlarımızda Avrupa'yı etkileyen hadiseler yaşanıyor. Terör çatışma, düzensiz göç Avrupa'nın tamamında istikrarı tehdit ediyor. Türkiye kritik roller üstleniyor. Ülkemiz bu vasfıyla NATO'nun vazgeçilmez ortağıdır. Müttefiklerimizin bizimle dayanışma ittifakı zayıflatmaz, güçlendirir. Londra'daki görüşmelerimizde bu mesajı vereceğiz.

Türkiye halihazırda NATO misyonuna en fazla katkı yapan ilk 5 ülkeden biridir. İttifaka ciddi kuvvet ve yetenekler sağlıyoruz. 2021 yılında karada NATO müşterek görev gücü komutasını üstleneceğiz. Havada erken uyarı ve yakıt katkısı verebilen 4 ülkeden birisiyiz. Denizde unsularımızla katkı sağlıyoruz. Bütçeye iştirakte 8'inci sırada yer alıyoruz.

DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden ve bozguna uğratan tek ülkeyiz. Müttefiklerimizden destek bekliyoruz.

Londra toplantısı sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020 yıllara kendisini uyarlaması bakımından ilk adım olacaktır. Bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952'den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye'nin vazgeçilmez konumunu gösteriyor.

Londra'da bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmemiz olacak. İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle 4'lü zirve yapacağız. Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacağız. Hem Barış Pınarı'nda son durumu, hem de Suriyeli sığınmacıların geri dönüş projesini anlatacağız. Türkiye'nin PKK/YPG ile mücadelesini en üst düzeyde ifade edeceğiz. Libya'da bir an evvel ateşkes sağlanması amacıyla atılabilecek adımları konuşacağız.

İngiltere ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla da kucaklaşacağız. Son olarak Cambridge Camisi'nin de açılışını yapacağız."

4 ZİRVEDE NE KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılara kapıları açıp açmayacağı şeklindeki soruya, "4'lü zirveyle alakalı güvenli bölge burada ağırlıklı olarak gündemimizde yer alması önem arz ediyor. Bu konuda bizim Tel Abyad ve Rasulayn burası var. Burayı birinci derecede görüşeceğiz, ilgilerini anlamak istiyoruz. İngiltere, Almanya, Fransa nasıl yaklaşır bilemiyoruz. Kendilerine yaptığımız çalışmaları sunacağız. İlgileri alakaları varsa da bunu dünya ile paylaşacağız, yoksa onu da paylaşacağız. Diğer ülkelerle de paylaşama yoluna gideceğiz. Fransa'yı Doğu Akdeniz ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Libya ile yaptığımız çalışma da rahatsız ediyor olabilir. Attığımız adımın Libya'nın, Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bunu kendileriyle tartışmayız. Egemenlik haklarımızla doğan hakkımızı da sizinle masaya yatırmayız" diye cevap verdi.

'GEREĞİNİ YAPARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin olarak da, "Yunanistan bu konuda adımlarını atabilir. Bizim de adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız, gereğini de yaparız. Libya belki büyükelçisini de çekebilir. Onlar büyükelçi ile muhattap olabilir. Yunanistan Başbakanı Londra'da bizimle görüşme talebinde bulundu. Bunları konuşacağız. Yunanistan, Mısır, Güney Kıbrıs böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları bizim Libya ile attığımız adımı asla etkilemez. Biz Libya ile yazılı anlaşmamızı yaptık, Meclis'e gelecek bu da geçecektir" dedi.

'KUSURA BAKMASINLAR'

Erdoğan, Trump yönetiminin baskısıyla NATO'nun güvenlik planlarında YPG/PKK'yı 'tehdit' olarak sınıflandırmamasına ilişkin soru üzerine ise, "Biz terör örgütü tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz terör örgütü olarak görmeye devam edeceğiz. Bizim terör örgütü olarak telakki ettiklerimiz bizim NATO'daki dostlarımız terör örgütü olarak kabul etmezse, atılacak adımların karşısında oluruz" şeklinde cevap verdi.