Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi resmi törenle karşıladı
Giriş: 09.09.2023 - 08:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne, katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından resmi törenle karşılandı.
İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ikili bir dizi resmi görüşmeler yapmasının beklendiği bildirildi.