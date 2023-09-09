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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı! G20 Zirvesi 2023

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi resmi törenle karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 08:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 09:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne, katıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından resmi törenle karşılandı.

        İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün ikili bir dizi resmi görüşmeler yapmasının beklendiği bildirildi.

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