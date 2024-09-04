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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti

        Başkent Ankara'yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda konuştu. Sisi görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:16 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:34
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        Külliye'nin balkonunda sohbet
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile sohbetine ilişkin fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        SİSİ TÜRKİYE'DEN AYRILDI

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

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        Günübirlik ziyaret sonrasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti.

        Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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