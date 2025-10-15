Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde, Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmesinin ardından futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti
Giriş: 15.10.2025 - 05:38 Güncelleme: 15.10.2025 - 06:10
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma yolunda büyük avantaj yakaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Milli Takım oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ