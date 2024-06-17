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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:13
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı’nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

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