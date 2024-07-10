Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğinin ardından Erdoğan, konakladığı otelde Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.

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İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ve Macaristan ilişkilerini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.