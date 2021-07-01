Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışında bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza kurban bağışında bulundu."