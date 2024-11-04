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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'e geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:43
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Bişkek'e geldi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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