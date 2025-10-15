Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavelaşvili ile görüştü
Giriş: 15.10.2025 - 00:26 Güncelleme: 15.10.2025 - 01:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile Kocaeli Stadyumu'nda bir araya geldi.
İkili, Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Gürcistan Millî Futbol takımları arasındaki 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmasını birlikte izledi.
