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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellemesi en önemli görevlerimiz arasındadır

        İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşandığının altını çizerek, "İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 24.02.2024 - 17:42
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        "Filistin topraklarında çok büyük bir vahşet yaşanıyor"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" temasıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, toplantının başarılı geçmesini diledi.

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        İslam dünyasının dört bir yanından toplantıya katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "Toplantınızın başta işgal edilmiş Filistin topraklarında gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları başta olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesilesi olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Erdoğan, 7 Ekim'den beri Gazze'de ve İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında çok büyük vahşet yaşandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir."

        İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazetecilerin her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Filistinli mazlumların sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

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        "İSRAİL'İN DEZENFORMASYON ÇABALARININ ENGELLENMESİ EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZ ARASINDA"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel basın kuruluşlarındaki tasallutunu da kullanan İsrail'in, eş zamanlı olarak dezenformasyon faaliyetlerine hız verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İşlediği savaş ve insanlık suçlarını örtmek için İsrail, gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere her yolu kullanmaktadır. Yaptıkları tarafgir haberlerle Batılı medya organları İsrail'in propaganda makinasının işlemesine katkı sunmuşlardır. Bu tablo karşısında İslam ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır. 'Filistin topraklarında gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik dezenformasyon ve saldırılar' başlıklı toplantınızın buna vesile olacağına inanıyorum."

        Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #israil
        #Filistin
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