Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

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