Ürdün ziyareti ertenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Pazartesi günü Ürdün'e resmi ziyaret gerçekleştirecekti. Planlanan ziyaret Ürdün Haşimi Kralı II´nci Abdullah´ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Nisan 2022 tarihinde Ürdün´e gerçekleştireceği ziyaret, Ürdün Haşimi Kralı II´nci Abdullah´ın acil ameliyatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.