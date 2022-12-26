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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde açıklaması" ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne müjdesi verecek? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müjde açıklaması" öncesi heyecanlı bekleyiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla bugünü işaret edip kamuoyuna Karadeniz doğal gazıyla ilgili müjde vereceğini söyledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı müjde açıklamasıyla ilgili detaylar...

Giriş: 26.12.2022 - 08:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne müjdesi verecek? Bu iki sorunun cevabı geçtiğimiz Çarşamba günü Erzurum'da düzenlenen toplu açlış töreni sonrası merak edilip araştırılıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasıyla iligili merak edilen detaylar...

  • KARADENİZ DOĞAL GAZI'YLA İLGİLİ MÜJDE AÇIKLAMASI GELECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da düzenlediği toplu açılış töreninde, pazartesi günü Karadeniz'de bulunan doğalgaz için bir müjde vereceklerini söylemişti. Erdoğan "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

     

     

  • AÇIKLAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Açıklamanın saat 19.00 sıralarında yapılmaıs bekelniyor.

     

  • TARİHİN EN BÜYÜK GAZ KEŞFİ

     

    Türkiye'nin deniz sondajları Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere 1970'te başladı. Karadeniz-1 kuyusundaki ilk sondajın ardından iki ve üç boyutlu sismik aramalara da hız verildi. Bu kapsamda TPAO'nun Karadeniz'de yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri 2004 yılından itibaren yoğunlaştı.

     

    TPAO'nun envanterindeki Barbaros Hayrettin Paşa ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) envanterinde olan MTA Oruç Reis sismik arama gemileriyle Türkiye, kendi imkanlarıyla denizlerde sismik arama çalışmalarına 2013'te başladı.

     

    Söz konusu gemiler Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizini tarayarak Türkiye'nin hidrokarbon kaynaklarının fotoğrafını çekerken, gemilerin denizlerden topladığı veriler değerlendirilerek Yavuz ve Fatih gemileriyle sondaj çalışmaları da yoğunlaştı.

     

    Bu kapsamda 2017'de TPAO envanterine katılan ve Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü 29 Mayıs'ta Karadeniz'deki ilk milli sondajı gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan uğurlandı. Fatih sondaj gemisinin 103 metre uzunluğundaki kuleleri İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için söküldü. Gemi, kuleleri yeniden monte edilmek üzere 6 Haziran'da Trabzon Limanı'na demir attı.

     

    Buradaki hazırlık sürecinin ardından tekrar yola çıkan Fatih, 20 Temmuz'da Zonguldak açıklarındaki ilk olarak Tuna-1 olarak isimlendirilen lokasyonda 3 bin 500 - 4 bin metre derinlik hedefiyle Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajına başladı.

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