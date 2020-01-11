Siyasette evlilik yaşı tartışması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe günü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, engelliler ile devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenindeki konuşmasında evlilik konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Gençlerin evlilik yaşının giderek yukarı doğru çıktığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:
"TEHLİKEYE KARŞI KOYALIM"
"Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30'u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Devlet babadan bahsediyor muyuz, devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var, ben de şu anda tavsiye ediyorum. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor, evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor, televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor. Aman bunlara dikkat edelim. Aile kurumunu kökünden kurutmayı amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken, aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız."
AKÇAY: HAYATIN HAKİKATİ
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis'te gazetecilerle sohbeti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini de değerlendirdi. Akçay, "Gençlerin ekonomik imkanlarını, hayat şartlarını bir an önce sağlayarak erken evlenmelerinde fayda var. Erken yaşta evlenmek de hayatın bir hakikatidir. Kırkından sonra evlenmenin de tadı tuzu olmaz" dedi.
ÖZTRAK: ÖNCE İŞ SONRA EŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Erdoğan çıkıyor, gençlerimizin evlenmediğinden yakınıyor. Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek? Bunu hiç soran yok. İş sorunu çözülmeden eş sorunu çözülür mü? Madem 17 yıldır iktidardasın, madem devlet babadan bahsediyorsun, madem 'Devletin başında ben varım, alanım da ekonomi.' diyorsunuz, o zaman bu ülkenin evlatlarına, gençlerine iş bulmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.
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