Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gelecek.
Toplantıya ev sahipliği yapan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle toplantıya katılacak Erdoğan, zirve kapsamında bir dizi ikili temasta bulunacak.
Zirvenin yapılacağı Semerkant'a yarın gelecek Erdoğan, ağaç dikimi etkinliğine katılacak, "ebedi şehir" olarak da anılan kentin yeni inşa edilen bölgelerini gezecek ve diğer liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki gün zirvenin açılış etkinliğine katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve zirvenin ikinci oturumunda konuşma yapacak.
PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Resmi öğle yemeğine katılacak Erdoğan'ın, zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere zirveye katılan devlet başkanlarıyla bir dizi ikili görüşme yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde tahıl koridoru konusunun başlıca gündem maddesi olması öngörülüyor.
Zirveye, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi Ru
KRALİÇE'NİN CENAZESİNE KATILAMAYACAK
sya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan ile örgütün gözlemci üyesi Belarus, Moğolistan ve İran cumhurbaşkanları ile ev sahibi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davet ettiği Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.
BM GENEL KURULU
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu kapsamındaki yüksek düzeyli toplantılar ve genel görüşmeler, 20-26 Eylül 2022 tarihleri arasında ABD'nin New York şehrine gidecek.
KRALİÇE'NİN CENAZESİNE KATILAMAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de gerçekleşecek cenaze törenine yoğun programı sebebiyle katılamayacağı belirtildi. Kraliçe'nin cenaze törenine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
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