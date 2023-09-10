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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü - Dünya haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'daki temaslarının ardından yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Hindistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:11 Güncelleme: 10.09.2023 - 22:11
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TRK", saat 21.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. 

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve diğer yetkililer de Ankara'ya geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Erdoğan
        #hindistan
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