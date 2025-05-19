Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

AK Parti sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi” ifadeleri kullanıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.