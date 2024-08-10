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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 10.08.2024 - 22:43
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        Etiyopya Başbakanı'yla görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin sonlandırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Etiyopya'dan Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik endişelerini giderecek adımlar gelmesinin süreci kolaylaştıracağını söyledi.

        İsrail'in Gazze’de soykırıma devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'nın Filistin davasına insanlık vicdanından yana duruş sergileyerek destek vermesinin uluslararası toplumun kalıcı barış için çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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