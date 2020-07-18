Sosyal medya Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

Dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız. “Devrim otomobilini” müzeye mahkûm edenler, “devrin otomobilinin” yollarımızda kullanılmasına mâni olamayacaklardır.