İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Ereğli bu seçim döneminde İstanbul ve Ankara'da ilçeler dışındaki ziyaret ettiğim 4. ilçedir. Ancak il merkezlerine gidebiliyorum. İki hafta önce Zonguldak'taydım. Ama Ereğli içimizde içimizde ukde kalmıştı. Mektup yazıp bizi burada beklediğini söyleyen Şevval kızımız burada mı? Mektubuna cevap veremedim ama bizzat çıkıp geldim.

Ereğli hizmetin kıymetini üretimin yatırımın kıymetini iyi bilir. Bu ülkeyi yıllarca boş sözlerle oyalayanları da iyi bilir. CHP'nin kuruluş aşamasında nasıl demir çelik fabrikasına karşı çıktığını iyi bilir. Şimdi Ereğli yatırımın ve hizmetin nereden geleceğini iyi bilir. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için mücadele ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmamızı kimse engellemeyecektir. Bu tür sarsıntılar bizi ne durdurabilir ne de engelleyebilir.

BU İTTİFAKI SÖYLEMEYE CESARET EDEMİYORLAR

Milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP terör örgütünü destekleyen bir partiyle ittifak kurdu. İYİ Parti de bu ittifakı güle oynaya kabul etti.



Benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık biz de yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan'da oylar HDP'nin batıda AK Parti'ye MHP'ye kaybettireceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok.



ÇÖZEMEYİNCE İŞİ SULANDIRIYORLAR



Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyununun, bu bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. Benim kardeşlerimin Böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim bu karanlık oyunu sandıkta bozacaktır. Bu işi çözemeyeceklerini anlayınca işi sulandırmaya çalışıyorlar, her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsa da elin oğlu çıkıyor ta Yeni Zelanda'dan çıkıp medeniyetimize olan düşmanlığını ortaya koyuyor.

İDAMI KALDIRMAKLA YANLIŞ YAPTIK

'İslam dünyasından kaynaklanan terör' kim diyor bunu bay Kemal... Senin ırkçı senatörden senin ne farkın var? CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın arkasından daha ne kadar gideceksiniz? 31 Mart işte bu adamın kullandığı ifadeler yüzünden bir beka meselesi...

(Yeni Zelanda'daki saldırı) Anadolu yakasında duracaksınız, Avrupa yakasında duramazsınız diyor? Sen kimsin? Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz bunun da hesabını sormayı biliriz. Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Bizim parlamentomuz böyle bir karar verirse ben onaylarım.

ÇANAKKALE'DE NE İŞLERİ VARDI?



Sizin Çanakkale'de sizin ne işiniz vardı? Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Evlatlarınız evlatlarımızla koyun koyuna diyerek onları teselli ederiz ama bunlar bundan anlamıyor ki, bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyor, kin kusuyorlar. Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan.



Karadeniz Ereğli'de 47 okul inşa ettik. Öğrencilere 3357 tablet bilgisayar dağıttık. 941 öğretmen ataması yaptık. Ereğli Demir Çelik Fabrikası 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldı.