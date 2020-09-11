Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi mesaj! "Biz size büyük geliriz! Bizi yiyemezsiniz!" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını görmezden gelen ve Türkiye'yi sahillerine hapsetme girişimini AB'nin gündemi haline getiren ülkelere sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yanıt verdi.

"HAZIRLADIĞINIZ BİR KURT SOFRASI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, belediye başkanlığı döneminde, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya yer verdi. Erdoğan'ın paylaştığı videoda, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı kısa süre içinde büyük beğeni topladı.

ALTUN'DAN MESAJ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdiğini belirterek, "Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, Erdoğan'ın geçmiş yıllarda yaptığı ve bugün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamaya dair görüntülere Twitter hesabında yer verdi.

Fahrettin Altun, "O günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımız milletinden aldığı güçle birçok hain tuzağı, tuzak kuranların başına geçirdi. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız ülkemize, güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"HANGİ MACRON'U KINAYALIM"

Bir diğer paylaşımında ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı.