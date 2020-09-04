Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “İstiklal Harbimizin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihi, aziz milletimizin hafızasında çok önemli bir yere sahiptir. Sivas Kongresi Milli Mücadele’nin mihenk taşı olmuş, Kurtuluş Savaşı’nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas’tan ilan edilmiştir.
"BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSUDUR"
Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, Misak-ı Milli’nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, Kurtuluş Savaşı’nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bu kararlar, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir.
"BU VATAN ASLA BÖLÜNMEYECEK"
Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı’ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır. Bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hürriyetimize, değerlerimize ve kardeşliğimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olacaktır. Sivas Kongresi’nin 101. yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir.
"GELECEĞE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ"
Sivas Kongresi’nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır. Bugün de şanlı zaferlerle dolu tarihimizden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürüyor, ülkemizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
"KAHRAMANLARIMIZI ŞÜKRANLA ANIYORUZ"
Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yad ediyorum. Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”
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