Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.

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