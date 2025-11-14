Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsunlu şehidin babasına taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Emre Altıok'un babasına taziye telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un babası İsa Altıok'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 00:44 Güncelleme: 14.11.2025 - 01:04
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, şehit Altıok'un Samsun'daki ailesini ziyaret etti.

        Aileye başsağlığı dileklerini ileten Ercan, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak baba İsa Altıok ile görüştürdü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "İsa Bey, Rabbim sabırlar versin. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

        Baba Altıok da "Vatanıma verdim ben onu. Hizmet etsin diye verdim ben vatana. Hizmetlerini de verdi, görevini de tamamladı. Bize iki evlat bıraktı. Onlara sahip çıkacağım, başka bir şeyim yok. Sağ olun Cumhurbaşkanım, taş değmesin ayaklarınıza." ifadelerini kullandı.

