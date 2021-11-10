Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09.05'te mesajı yayımlayan Erdoğan, "İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında tazimle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

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