Ayberk Koçar, 'Çocuk yaşta gelen şöhret seni etkiledi mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: 4 yaşında bir çocuk olarak setlere başladığım için set ortamı benim doğal alanlarımdan biriydi ünlü olmak durumu da bundan farksızdı. Ben insanların beni tanımamasının ne demek olduğunu hiç bilmedim. O yüzden ünlü olmak da bana beraberinde bir yük ya da hem pozitif hem negatif bir durum getirmedi.