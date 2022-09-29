Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Türkiye esnaf ve sanatkarlarıyla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Esnaf ahidir, kardeştir, mertliğin, yiğitliğin sembolüdür. hanesine helal rızık götüren gönül insanıdır. Her sabah besmele ile dükkanını açıp elhamdülillah diyerek kapatan kanaat erleridir. Millet varlığımızın teminatı oldular.

-Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir, kardeştir.

-FETÖ'cü alçakların şehit ettiği insanlarımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyordu. Birileri ATM'lere akın ederken, birileriyle darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken benim su tesisatçısı, kunduracı, mobilyacı kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara meydan okudu.

-Devletimiz salgın döneminde vatandaşını çaresiz bırakmadı.

-Ülkemizin ekonomik ve sosyal krizleri dünyadaki diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahilik kültürünün büyük katkısı vardır. Özellikle pandemi döneminde esnaflarımızın büyük fedakarlıklar yaptıklarını gördük. Esnaf ve sanatkarlarımız tam bir seferberlik ruhuyla hareket etti.

'BEDEL ÖDETECEK KARARLAR ALMADIK'

-Devletimiz de esnafının hep yanında oldu. Muhalefetin akla mantığa sığmayacak çağrılarına rağmen milletimize bedel ödetecek kararlar almadık. "Nerede bu devlet?" dedirtecek hiçbir yola tevessül etmedik.

-Gelir kaybı ve kira desteğinin yanı sıra 3 ve 5 bin TL hibe desteklerimiz nakit akışının korunmasında pay sahibi oldu. Piyasaya bu süreçte 4.6 milyar TL aktardık.

'FAİZ EN BÜYÜK DÜŞMANIM'

-En büyük düşmanım faizdir. Şu anda faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Şu anda Halkbank genel müdürümüz karşımızda duruyor. Merkez Bankamızla bunları konuştuk, konuşuyoruz. Önümüzdeki PPK toplantılarında bunların daha da indirilmesini telkin ediyoruz.

-Enflasyonun düşük faizle yılbaşından sonra düşeceğine inanıyorum.

KAMU BANKALARINA ÇAĞRI

-Kamu bankalarına sesleniyorum. Siz kolaylaştırıcı olacaksınız. Kredi için başvuran esnafım olduğu zaman desteği sağlayacaksınız.

-En büyük sıkıntımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı sorununu çözmeye çalışıyoruz.

-Paradan para kazanmaya alışmışların artık hiçbir geçerliliği kalmamış eski modellere dayalı ezberlerine itibar etmiyoruz.

PUTIN İLE GÖRÜŞME

-Bu akşam Putin ile bir görüşmemiz olacak, Ukrayna'daki son durumu ele alacağız.