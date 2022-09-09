Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik F-16 açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak öğle saatlerinde Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar...

"DEAŞ'LI TERÖRİST ABD TARAFINDAN TESCİLLENDİ"

AA'da yer alan habere göre DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin yakalanması ve Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda değerlendirmesi sorulan Erdoğan, bu zatın DEAŞ'ta üst düzey yönetici olduğunun ABD tarafından da tescil edildiğini dile getirdi.

Bu kişinin Adalet Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na varıncaya kadar bu görevleri ifa etmiş olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"YARGIYA SEVKİ YAPILDI"

"Bizim de gerek İstihbarat, gerek İçişleri Bakanlığımız aramadaydılar ve sonunda yakaladılar. Bugün de yargıya sevki yapıldı. Bu sevkinden sonra da gereğini zaten yargı yapacaktır. Tabii DEAŞ'la ilgili dünyada en kararlı, en geniş operasyonları bugüne kadar yürüten Milli İstihbaratımız oldu, İçişleri Bakanlığımız oldu, hatta hatta Silahlı Kuvvetlerimiz oldu.

"YARGININ VERECEĞİ KARARI BEKLİYORUZ"

Yani Batı'nın, DEAŞ'la ilgili bugüne kadar sağlıklı bir operasyonu, mücadelesi olmadı. Sadece bu işin lafını yapıyorlar. Yaptıkları başka herhangi bir şey yok. Tabii yargının bugün vereceği kararı bekliyoruz. O karar da atılacak adımlar için aslında ciddi manada zannediyorum bir mesaj olacaktır. Bu kararlılığımız sınır içi, sınır dışı devam ediyor. Temenni ediyorum ki DEAŞ'la olan bu mücadeledeki kararlılığımızı dünya anlar."

ABD'NİN SDG'YE SİLAHLI EĞİTİM VERMESİ

Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne bağlı ABD askerleri, önceki gün PKK/YPG'li teröristlerle Türkiye sınırına yakın kentte ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştirdi. Bu tatbikatlar kapsamında PKK/YPG’nin ana unsuru SDG’ye silahlı eğitimler veriliyor. Tatbikattan fotoğraflar, görev gücünün resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"SDG KONUSUNDA YANLIŞ ADIMLAR DEVAM EDİYOR"

"SDG konusunda maalesef Amerika'nın bugüne kadar attığı yanlış adımlar devam ediyor. Tabii adına da dikkat ederseniz 'Suriye Demokratik Güçleri' olarak koyuyorlar. Yani bu bir kamuflajdır. Maalesef Amerika bu terör örgütlerine binlerce tır, araç, gereç, mühimmat bugüne kadar hep gönderdi. Daha hala da gönderiyor. Tabii sadece Suriye'deki koalisyon güçleriyle yaptıkları ortak çalışma değil, aynı şeyleri maalesef Irak'ta da yaptılar. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Bu silah, mühimmat, araç gereç desteklerinin yanında eğitim noktasında da ciddi eğitim desteği de veriyorlar."

"BIDEN İLE BUNU KONUŞACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu dün akşam Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta ifade ettiğini belirterek, "Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer Sayın Başkan'la bir görüşme fırsatı bulursak orada da bu konuyu kendileriyle tekrar görüşeceğim" şeklinde konuştu.

"PROGRAMLAR EL VERİRSE KATILACAĞIM"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı hatırlatılarak, İngiltere'ye bir ziyaret yapıp yapmayacağı sorulan Erdoğan, "Eğer programlar el verirse merasime katılmayı düşünüyorum" yanıtını verdi.

"MERASİMDE BULUNMAK İSTERİM"

Sosyal medya üzerinden Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına yönelik taziye mesajı paylaştığını dile getiren Erdoğan, "Ama bütün mesele bizim de kendi programlarımızda bunu denk getirebilmek. Çünkü tanımadığım birisi değil. Kendisini tanıyorum. Buckingham Sarayı'nda da 2 kez görüşmemiz oldu. Temenni ederim ki fırsat bulursak biz de bu merasimde bulunmak isteriz" ifadelerini kullandı.

F-16'LARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Başkanı John Kirby'nin Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonu talebine dair, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok" demesi, Başkan Joe Biden'ın da temmuzda onaylanan F-16 satışını kısıtlayan yasa tasarısına desteğini sürdürdüğünü belirtmesiyle ilgili görüşü sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"SADECE ABD SAVAŞ UÇAĞI SATMIYOR"

"Biliyorsunuz Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu ve 'Cumhuriyetçiler destek vermiyor' gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor, her yerden bunu temin mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var."