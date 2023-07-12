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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO paylaşımı!: Ülkemizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz

        Vilnius Zirvesi ile ilgili sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceği." ifadelerine yer verdi

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 21:09
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ile ilgili olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. "Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

        Bugün başarıyla tamamladığımız Vilnius Zirvesi, NATO’nun caydırıcılığını artırma yanında; terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye’nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Nato
        #haberler
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