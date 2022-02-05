Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine teşekkür

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından 'geçmiş olsun' mesajları art arda geldi.

MUHALEFET LİDERLERİNE TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman sert polemiklere girdiği muhalefet liderlerinden gelen 'geçmiş olsun' mesajlarını karşılıksız bırakmadı. Bu mesajlara tek tek yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür etti. Bu tablo siyasette çoktur görülmeyen bir nezaket tablosunu ortaya koydu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet liderlerinin 'geçmiş olsun' mesajları ve yanıtları

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU: Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve değerli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza bir an önce sağlıklarına kavuşmayı nasip etsin.

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN: Koronavirüs testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

YENİDEN REFAH PARTİSİ GENEL BAŞKANI FATİH ERBAKAN: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’a ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

DEMOKRATİK SOL PARTİ GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL: Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar temenni ediyorum.

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdogan ve kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimle birlikte acil şifalar diliyorum.

MEMLEKET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUHARREM İNCE: Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Covid -19 ile mücadele eden tüm yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Muhterem Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi sunar, acil şifalar dilerim.

HÜDA PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICI: Koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye Allah hayırlı ve acil şifalar ihsan eylesin.