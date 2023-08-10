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        Haberler Gündem Güvenlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MGK toplantısında hediye ve madalya takdimi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MGK toplantısında hediye ve madalya takdimi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan MGK toplantısına son kez katılan komutanlara hediye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ise MİT'teki görevlerinden dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası takdim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:21
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        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti.

        Erdoğan başkanlığındaki MGK, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

        Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser'e saat ve çini hediye edildi.

        Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, "Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim." dedi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever'e sarılarak "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol" dedi.

        Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.

        Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

        FİDAN'A ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

        Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

        #madalya takvimi
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #MGK
        #Son dakika haberler
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