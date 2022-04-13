Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Bakan Akar ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi.
Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.
KARAVANA İLE İFTARINI AÇTI
Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı.
Öte yandan Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı.
Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde “Cumhurbaşkanı” yazan şapka takması dikkati çekti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KARŞILARINDA GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR
İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
İpek Yolu Caddesi’ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi. Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensuplarıyla Mehmetçiklerimizle iftar sofrasındaydık. Rabbim her bir askerimizden razı olsun, her birini esirgesin, girdikleri her mücadelede onları muzaffer eylesin." ifadelerine yer verdi.
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