        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs’ün Fethi mesajı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs’ün Fethi mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün Fethi'nin 838'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

        Giriş: 02.10.2025 - 20:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:07
        Erdoğan'dan Kudüs'ün Fethi mesajı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, “Kudüs’ün Fethi’nin 838’inci yıl dönümünde, bu mukaddes şehrin ikinci fatihi Selahaddin Eyyubi’yi ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum. Hazreti Nebi’nin ve ondan önce gelen peygamberlerin bizlere emaneti olan Kudüs için mücadele etmeyi azim ve kararlılı kla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
