Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlik şöleninde açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğine katılmak üzere geldiği Adana'da, havalimanında vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

Havalimanı çıkışında ellerinde Türk bayrakları, AK Parti flamaları ve güllerle bekleyen vatandaşlar, sevgi gösterisinde bulundukları Erdoğan'ın fotoğraflarını çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya gelenler arasında evlilik hazırlığı yapan Yakup Pınar ve Meryem Yüksekdağ çifti de yer aldı.

Yakup Pınar, bugün yapacakları kına töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için havalimanına geldiklerini belirterek "Cumhurbaşkanı'mızın en azından yoldan geçerken bizi görmesini ve onunla beraber bir anımız olmasını istedik." dedi.





Burak Gökoğlu da Erdoğan'ı en iyi şekilde karşılamak için geldiğini ifade ederek "Stadyumdaki etkinliğe katılmak istiyoruz ama yoğunluktan gidemiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın gençlere verdiği önemi de çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Ayşe Usel de Cumhurbaşkanını görmek için havalimanına geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini karşılayanları selamladığı havalimanından otobüsle ayrılıp şenliğin düzenleneceği Yeni Adana Stadı'na hareket etti.

Stada gittiği yol güzergahında da vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşan Erdoğan, kendisini ellerinde karanfil ve güllerle bekleyenleri de selamladı.

Erdoğan, güzergahı üzerindeki Çukurova Üniversitesi kampüsünün bulunduğu kavşakta durarak, burada kendisini karşılayan üniversite öğrencilerini de selamlayıp şenliğin düzenlendiği stada geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İLK GÜNKÜ AŞKLA ŞEHİRLERİMİZE HİZMET GÖTÜRDÜK"

Biz bu şehrin yiğitliğini, cesaretini seviyoruz. Kadim şehrin sözkonusu millet ve memleket olunca hep en ön safta olan vatanperver insanlarını seviyoruz. Rabbim stadyumlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda ne Adana ne de diğer şehirlerimizle aramıza kimsenin girmesine izin vermedik. Başkaları gibi seçimlerden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan asla olmadık. Sizlerin sadece dertlerini, sıkıntılarını değil; sevincini mutluluğunu da paylaştık. Her fırsatta şehirlerimizi ziyaret ettik. Tüm vatandaşlarımızla hasbıhal ettik. Ahdimizi ve kavlimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa hiçbir ayrım yapmadan, ilk günkü aşkla şehirlerimize hizmet götürdük. Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı hale getirmek için şehrimizin dört bir yanını eserlerle, devasa yatırımlarla donattık. Biz bu millete aşığız. Aşık olduğumuz için de dağları delerek bu yola devam ediyoruz.



"GENÇLERİMİZİ HARCAMALARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına alet etmek isterken biz 81 ilden gelen gençlerimizle buradan kardeşlik mesajı veriyoruz. Birileri nefret ve öfke diliyle konuşurken biz tüm Türkiye'ye Hacı Bektaş, Yunus Emre, Pir Sultan, Ahmed-i Hani'nin sevgi diliyle konuşuyoruz. "Gelin canlar bir olalım sevelim sevilelim" diyoruz. Sırtını emperyalistlere, onların temsilcilerine dayayan, muhterislerin üç günlü ikballeri uğruna bu ülkenin gençlerini bozuk hara gibi harcamasına müsaade etmeyeceğiz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimize halel getirmeyecek, bizi ayırmaya çalışanlara meydanı asla terk etmeyeceğiz. Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavga, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız. Bizim siyasetimizde kışkırtmak, tahrik, gençleri sokağa dökmek yok. Milleti düşmanlaştırmak, kutuplaştırmak yoktur. Nefret, öfke, husumeti körükleyen değil sevgi, hoşgörü kardeşliği, kucaklaşmayı öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız.

"HER BİR EVLADIMIZI BAĞRIMIZA BASACAK VE KORUYACAĞIZ"

Bugün ömrü tükenmiş, bayat senaryolarla milletimizi bölmek isteyen siyaset simsarlarına net mesaj vermek için geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını haykırmak için geldik. Dışarıdan kulaklarına üflenen suflelerle siyasetçilik oynayan çapsızlara sesleniyorum; biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Meydanı sokak terörünü yeniden harlamak isteyen müstevlilere bırakmayacağız. Emperyalistlere taşeronların yapanların kirli emellerine teslim etmeyeceğiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi göğsümüzü tanklara siper edecek ama istikbal ve istiklalimize asla leke sürdürmeyeceğiz. He bir evladımızı bağrımıza basacak, koruyacak, kollayacağız. 2023'e giden kritik süreçte 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, geleceğe omuz omuza yürüyeceğiz. Başkaları yönünü nereye dönerse dönsün bizim milletimizden başka pusulamız yok. Bizim ne kavga siyasetine kurban edilecek ne de küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yok. Burası kardeşliğin şehri. Milletimize hayalleri ve hedefleriyle buluşturabilmek için gençlerimizin kucaklamasına ihtiyacımız var. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, bizi ayırmaya, bizi bölmeye çalışanlara karşı her zaman diri olacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, dosta güven, düşmana korku salan şu muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Ya Rabbi bu kulunu bu millete görevlendirdiğin için sana sonsuz hamdu senalar olsun. Sağolun, varolun, kalın sağlıcakla.