Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplamasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Berdimuhammedov arasındaki görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini her alanda daha da ilerletmek için çalışmaların süreceğini belirtti.

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Erdoğan, Berdimuhammedov'un Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

CEZAYİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Cezayir ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin atılacak adımlar ve yapılacak ziyaretlerle geliştirilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Filistin’de devam eden İsrail saldırılarının durdurulması ve ateşkesin sağlanması için Cezayir ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Tebbun’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti. ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Özbekistan ile Türkiye'nin kapsamlı stratejik ortaklığının her geçen gün güçlenmesinin memnuniyet verici olduğunu, gelecek dönemde işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti. Erdoğan, Mirziyoyev'in Ramazan Bayramı'nı kutladı. ENDONEZYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkilerin memnuniyet verici bir istikamette geliştiğini, karşılıklı ziyaretler ve işbirliğini artıran adımlarla bunun devam edeceğini kaydetti.

Erdoğan, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. MALEZYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin'deki insani krizin derinleştiğini, birlik içerisinde İsrail saldırganlığına karşı koymanın ve kalıcı ateşkesle barışı sağlamak için gayretleri artırmanın önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Enver İbrahim'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı. PAKİSTAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, İsrail zulmü altındaki Gazze'yi yalnız bırakmayacağını, Filistin'in haklı davasını anlatmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Şerif'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.